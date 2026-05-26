Jornada de aseguramiento en salud y atención integral benefició a 748 personas en Cartagena

Con el propósito de garantizar el derecho a la salud, el Plan de Emergencia Social (PES) – Pedro Romero, de la Alcaldía de Cartagena, desplegó una jornada de aseguramiento en salud y atención integral en el barrio El Milagro, sobre la calle Bogotá, en la que se registraron 748 atenciones.

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La actividad se convirtió en un punto de encuentro entre la institucionalidad y las personas en situación de pobreza extrema, víctimas del conflicto armado, migrantes, retornados y comunidad en general, quienes pudieron afiliarse al sistema de salud, verificar su estado de afiliación y acceder a servicios de medicina general, vacunación, odontología, promoción y mantenimiento de la salud, entre otras especialidades, todo de manera gratuita.

En el componente de salud, participaron el Departamento Administrativo Distrital de Salud - Dadis, la ESE Cartagena, Mutual Ser, Coosalud, Familiar de Colombia EPS, garantizando tanto calidad como la continuidad de los servicios ofrecidos.

En cuanto al bienestar integral, la jornada también contó con la presencia del IDER, el programa Renta Ciudadana, Servicios Públicos, Nequi, Banco Mundo Mujer, el Distrito Militar N° 14 y entidades de educación superior como Carl Ros y Fundación Saber, ofreciendo a los asistentes una atención directa y cercana.

“Estamos muy felices con el Gobierno local por llegar hasta nuestro sector con entidades que ofrecen múltiples servicios para todos, niños, jóvenes, adultos mayores y mujeres cabeza de familia”, expresó María Álvarez, miembro de la Junta de Acción Comunal (JAC) del barrio El Milagro.

De esta manera, la Administración Distrital continúa respondiendo a las necesidades de quienes más lo requieren, tendiendo puentes entre los servicios institucionales y la vida cotidiana de las comunidades más vulnerables de Cartagena.