Estas son las 31 instituciones educativas que serán rehabilitadas en Cartagena

Avanza la revolución y transformación de la infraestructura educativa pública de Cartagena, la cual lidera la administración del alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz.

Con una inversión que alcanza los $500 mil millones, con la reciente adjudicación para las obras de rehabilitación de 31 colegios, cuyo presupuesto es de $46 mil millones de pesos, a través del proyecto “Modernización de la Infraestructura Educativa”.

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El alcalde Dumek Turbay expuso que con este proceso se rescatarán a decenas de instituciones oficiales con problemas de infraestructura y riesgos para la integridad física y el aprendizaje de más de 20 mil estudiantes; quienes ahora se beneficiarán con aulas y espacios educativos dignos y transformados.

“Cuando hablamos que para Cartagena se viene cemento y más cemento en los próximos meses y hasta que termine nuestro gobierno, pues nos referimos a esto: cemento que transforma vidas y realidades. Rescatar a los colegios públicos que recibimos en ruinas ha sido siempre nuestra prioridad”, expuso Turbay.

Y agregó: “Para este año le hemos apostado a que las instituciones educativas tengan lo mejor en todo, desde las paredes, techos, salones, zonas deportivas, pero sobre todo, que los estudiantes se sientan en un buen ambiente estudiantil, en un lugar adecuado para recibir sus clases. Y eso se reconstruye es con cemento y concreto; no con bareque o icopor”.

De acuerdo con el alcalde Turbay, se mejorarán las condiciones en las que 20 mil estudiantes reciben clases y se forman para un mejor mañana para ellos y sus familias. Las obras incluyen intervenciones en paredes, techos, salones y zonas deportivas, con el fin de garantizar ambientes dignos y de calidad para la comunidad educativa.

Cabe resaltar que estos $46.000 millones se suman a los más de $450.000 millones que ha invertido la Alcaldía de Cartagena desde 2024 en el sector educativo, incluyendo la construcción de cinco nuevos colegios, la reconstrucción del INEM y el Fernández Baena, el nuevo colegio de La Boquilla, la rehabilitación de más de 50 instituciones en mal estado y el fortalecimiento de programas de formación.

El alcalde Dumek Turbay, además, anunció que para 2027 se redoblarán esfuerzos económicos para rehabilitar a más instituciones oficiales; y así cumplir con la apuesta de “no heredarle colegios en ruinas al próximo gobierno distrital”, en palabras de Dumek Turbay.

De tal manera, el Consorcio Adeducación SED 001 de Bogotá, integrado por Construcciones Medios y Diseños Arquitectónicos SAS y Vigavi Zomac S.A.S, liderará las obras en 31 colegios de las tres localidades de Cartagena. A continuación, el listado por Localidad de las instituciones a intervenir.

Localidad 1 Histórica y del Caribe Norte:

* IE San José Caño del Oro:

* IE Antonia Santos

* IE Rafael Núñez - sede Ciudad de Santa Marta

* IE Normal Superior - Sede Emma de Escallón

* IE Ana María Vélez Trujillo - Sede República del Caribe

* IE La Milagrosa

* IE Antonia Santos - Sede San Luis de Gonzaga

* IE San Juan de Damasco - Sede José Antonio Galán

* IE Liceo Bolívar

* IE José de la Vega.

Localidad 2 De la Virgen y Turística:

* IE Antonio Nariño - Sede Eduardo Santos Montejo

* IE Pedro Romero - Sede La Victoria

* IE Bayunca - Sede Las Latas

* IE Francisco de Paula Santander

* IE Clemente Manuel Zabala

* IE Hijos de María - Sede Rafael Tono

* IE Nuestra Señora Del Carmen - Sede SAC4

* IE 14 de Febrero

* IE El Líbano (Sede primaria)

* IE Playas de Acapulco

* IE La Libertad.

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Localidad 3 Industrial y de la Bahía:

* IE Promoción Social

* IE República de Argentina

* IE María Cano

* IE Soledad Acosta de Samper - Sede Ana María Pérez

* IE Juan José Nieto

* IE Juan José Nieto - Sede El Educador

* IE San Francisco de Asís - Sede Membrillal

* IE José María Córdoba de Pasacaballos - Sede Bajos de San José

* IE Bertha Gedeón de Baladí

* IE Ternera.