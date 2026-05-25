Con 30 nuevos uniformados, Neiva busca mejorar la seguridad ciudadana

Neiva

En medio de la conmemoración de los 414 años de Neiva, la Policía Metropolitana presentó oficialmente a 30 nuevos uniformados que se integrarán de manera permanente a las labores de seguridad en la ciudad. El anuncio se realizó durante el desfile y los actos protocolarios del cumpleaños de la capital huilense.

Los policías fortalecerán las tareas de vigilancia, patrullaje y acompañamiento ciudadano en distintos sectores priorizados de Neiva. Las autoridades indicaron que esta incorporación busca mejorar la capacidad de respuesta frente a situaciones de inseguridad y aumentar la presencia institucional en las comunas y barrios.

El alcalde de Neiva, Germán Casagua Bonilla, aseguró que desde el inicio de su administración se adelantaron gestiones ante la alta dirección de la Policía Nacional para incrementar el número de uniformados en la ciudad. El mandatario recordó que el crecimiento poblacional de Neiva exige un mayor fortalecimiento de la fuerza pública.

Además, el alcalde anunció que antes de finalizar el año se espera la llegada de otros 50 policías para continuar reforzando la seguridad en la capital huilense. Por su parte, el comandante de la Policía Metropolitana, Héctor Jairo Betancourt Rojas, señaló que este nuevo personal representa “un regalo para la ciudad” en el marco de su aniversario 414.