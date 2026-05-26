Cartagena será sede de la octava edición de She Is Global Forum, el movimiento que ha reunido a más de 16 mil asistentes en torno a la mujer

La capital de Bolívar se prepara para recibir nuevamente el encuentro de equidad de género más relevante de América Latina: el She Is Global Forum 2026, un movimiento que tendrá su lanzamiento oficial este 29 de mayo durante el Desayuno Púrpura organizado por la fundación She Is en El Hotel Hilton de Cartagena, un espacio de networking para mujeres, empoderamiento femenino y de conversación sobre equidad de género.

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Por su parte, el foro, programado para el mes de octubre en la misma ciudad, conmemorará la primera década de trayectoria de la Fundación She Is bajo la consigna “El legado que trasciende”, un hito que respalda un movimiento histórico de 16.815 asistentes presenciales, 1.886 conferencistas y la participación de delegaciones de 83 países a lo largo de sus siete ediciones consecutivas.

El Desayuno Púrpura será la plataforma de inspiración concebida para mujeres que buscan conectar con liderazgos de alto impacto y construir redes de contacto de valor a través de historias de vida reales. La jornada integrará la visión de Nadia Sánchez, fundadora de la organización y promotora de la inversión social y el liderazgo femenino en la región, junto a la experiencia de la actriz y presentadora Katherine Porto. La invitada especial aportará herramientas sobre el empoderamiento y el cuidado de la salud mental basados en su podcast y libro ‘Microdosis de amor propio’.

A este diálogo se sumará el testimonio de una de las participantes del programa Ella es Astronauta, quien expondrá su recorrido de superación personal mediante la ciencia y la tecnología, evidenciando el impacto directo de las iniciativas de la fundación en las comunidades vulnerables del país. El desayuno finalizará con el lanzamiento oficial del She Is Global Forum, un evento que desplegará dos días de reflexión, debate y aprendizaje enfocado en responder cómo se trabaja por la equidad desde los distintos campos de acción.

Leidy Martínez, Directora Ejecutiva de la Fundación She Is, señala que esta nueva edición del foro representa la madurez de un esfuerzo colectivo por transformar realidades en el continente. “Iniciamos el camino hacia nuestra octava edición con un lanzamiento que celebra diez años de trabajo continuo. Se trata de un movimiento internacional enfocado en democratizar el conocimiento, uniendo a hombres y mujeres de todos los sectores para generar alianzas, acuerdos y conexiones con un impacto real en la equidad de género y la sostenibilidad. Este lanzamiento en Cartagena es el abrebocas de una agenda que conecta la experiencia de referentes globales con las historias de transformación de nuestras regiones, demostrando que el verdadero legado se construye de manera colectiva”, afirma.

La agenda académica abordará las diversidades culturales, las masculinidades transformadoras, la prevención de violencias y la economía del cuidado con enfoque de género. Estos espacios de discusión técnica, que históricamente acumulan 955 sesiones académicas y han contado con la intervención de líderes mundiales y ganadoras del Premio Nobel de la Paz como Nadia Murad, Rigoberta Menchú y Ruth Michel, se complementarán con el Women’s Pavilion, una feria comercial que recibe a más de 1.000 visitantes diarios para potenciar las ventas y la visibilidad de mujeres emprendedoras. El cierre de esta gran cumbre en octubre estará marcado por la gala de los Global Awards, una alfombra morada destinada a reconocer el legado que hombres, mujeres y organizaciones que propenden por lograr la equidad de género y un mundo más sostenible.