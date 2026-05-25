Un viaje de autodescubrimiento a través de los animales con ‘Mateo, Kantú y yo’ de Ana María Peláez

Mateo, Kantú y yo es un libro que nos invita a emprender un viaje de autodescubrimiento a través de los animales de poder, de la autora Ana María Peláez, quien es conferencista enfocada en bienestar. Este es una historia simbólica que nos inspira a detenernos, respirar y recordar quiénes somos. A través del reconocimiento de las cualidades de 52 animales, podremos identificar nuestra esencia y caminar con mayor consciencia.