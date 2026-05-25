Cayó hombre que habría participado en el hurto de dos motos en una semana en Ibagué

Ibagué

La Policía Metropolitana de Ibagué entregó detalles de varios allanamientos realizados en medio de una operación desarrollada contra organizaciones dedicadas al robo de motocicletas en la capital del Tolima.

En medio de los operativos se logró la recuperación de una motocicleta de alta gama que había sido hurtada pocas horas después de salir del concesionario y la incautaron de herramientas conocidas como ´llaves tipo T´, utilizadas para cometer hurtos de motocicletas.

En medio de la operación se logró la captura en flagrancia de un hombre de 22 años, conocido con el alias de ´Junior´, por el delito de receptación, así como la recuperación de una motocicleta avaluada en aproximadamente $20 millones.

Este resultado hace parte de un trabajo investigativo en el que se logró identificar un inmueble ubicado en el barrio La Cima II, donde presuntamente esta persona almacenaba y ocultaba motocicletas hurtadas.

“Con base en los elementos materiales probatorios recopilados durante la investigación, las autoridades realizaron 3 diligencias de registro y allanamiento, permitiendo ubicar en este inmueble una motocicleta Pulsar NS 400 que había sido hurtada horas antes en el barrio El Limonar mediante la modalidad de halado”, dijo el coronel, Edgar López, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué.

Dato: la moto recuperada no alcanzaba había sido comprada horas antes de ser hurtada.

Durante el desarrollo de los allanamientos fueron incautadas cinco herramientas modificadas, conocidas comúnmente como ´llaves tipo T´, utilizadas presuntamente para violentar los sistemas de encendido y seguridad de las motocicletas, facilitando el hurto de automotores bajo la modalidad de halado.

También fueron encontradas las prendas de vestir que, al parecer, estarían relacionadas con recientes hechos de hurto de motocicletas registrados en la ciudad de Ibagué, así como un bolso tipo carriel utilizado presuntamente para transportar las herramientas empleadas en la comisión de estos delitos y 3 cascos de protección.

“Invitamos a toda la comunidad a fortalecer las medidas de autoprotección, evitar dejar motocicletas en lugares solos o vulnerables y hacer uso de herramientas tecnológicas como sistemas GPS y dispositivos de ubicación en tiempo real, ya que estos permiten una reacción más rápida y efectiva por parte de nuestras Zonas de Atención Policial”, dijo el Coronel, Edgar López, Comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué.