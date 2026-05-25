Sistema para cobro de parqueaderos de la Unidad de la 42 le costará al IMDRI más de $200 millones

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio Felipe La Rota, gerente del IMDRI, aseguró que, así como no se tercerizó el manejo de las piscinas de olas del Parque Deportivo de Ibagué, también se hará con el cobro de los parqueaderos de los escenarios deportivos.

“Parte del acuerdo por el deporte implicaba que el instituto no tercerizara el manejo de algunos negocios, el primero fue el manejo fueron las piscinas de olas, lo maneja al 100% el IMDRI con tarifas sociales”, dijo La Rota.

El gerente del Instituto Ibaguereño para el Deporte y la Recreación de Ibagué resaltó que en el mes de diciembre el Concejo de la ciudad aprobó un acuerdo en el que se incluía para ejercer la administración de los parqueaderos de los escenarios deportivos.

“El IMDRI manejará de manera directa el parqueadero de la calle 42 como operador de parqueaderos, en este momento ya se hicieron los estudios previos de cuánto no cuesta habilitarlo, está entre $200 y $250 millones”, dijo el gerente del IMDRI.

El costo para habilitar este servicio incluye el sistema de videovigilancia y la tecnología que se requiere para poder prestar este servicio, solo en la unidad deportiva de la calle 42.

“Nuestros recursos dependen de la Alcaldía de Ibagué, lo está analizando y muy seguramente nos los va a enviar, primero se hizo un estudio, luego un presupuesto, se lleva al Concejo”, dijo el funcionario.

Finalmente, La Rota resaltó que el parqueadero de la calle 42 se debe cobrar sino las personas que trabajan alrededor o quienes vayan a realizar una diligencia en la zona lo utilizarán sin pagar.

“Habrá tarifas especiales casi que sociales para deportistas, entrenadores y quienes trabajen en el sistema deportivo de la calle 42, mientras que en el Parque Deportivo será gratuito”, puntualizó.