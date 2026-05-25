Cúcuta alcanza cerca de 50 kilómetros de vías recuperadas

Cúcuta.

La Alcaldía de Cúcuta reportó avances en su plan de recuperación de la malla vial, con cerca de 50 kilómetros de vías rehabilitadas mediante trabajos de reconstrucción, mantenimiento y fresado en distintos sectores de la ciudad.

Según la Secretaría de Infraestructura, las intervenciones se han desarrollado en las comunas 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 10, beneficiando a miles de habitantes y mejorando las condiciones de movilidad en diferentes corredores urbanos.

Entre los sectores intervenidos se encuentran barrios como Quinta Vélez, Caobos, La Playa, Sayago, Latino, San Luis, Prados del Este, La Libertad, San Mateo, Aniversario II, Siglo XXI, Motilones, Niña Ceci, Ospina Pérez, Puente Barco, El Rosal, Circunvalación, Alfonso López, Galán, Magdalena, San Miguel, Carora, Quinta Oriental, Los Pinos, Centro, La Riviera, San Rafael, La Ceiba y Colsag, entre otros.

El secretario de Infraestructura, Alexander Chávez, explicó que las obras contemplan diferentes tipos de intervención según el estado de las vías.

En algunos casos se realizan rehabilitaciones completas que incluyen la reconstrucción de la estructura vial, mientras que en otros se ejecutan labores de mantenimiento o fresado para corregir daños y extender la vida útil del pavimento.

La administración municipal destacó que estas acciones buscan mejorar la movilidad, fortalecer la seguridad vial y reducir los tiempos de desplazamiento de conductores y peatones, además de contribuir al desarrollo urbano de la ciudad.

De acuerdo con el balance entregado por la Alcaldía con corte a abril de 2026, los cerca de 50 kilómetros intervenidos representan uno de los principales avances en materia de infraestructura vial durante la actual vigencia, mientras continúan programadas nuevas obras en diferentes sectores de Cúcuta.