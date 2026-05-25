Venezuela anunció vigilancia epidemiológica por ébola en todos sus aeropuertos y puertos

¿Qué es el ébola y cómo se transmite? Explicación de nueva alerta internacional por brote en África. Getty Images

Frontera

Luego de la alerta emitida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre un posible riesgo de transmisión del virus del ébola, autoridades en Venezuela anunciaron que intensificaran la vigilancia epidemiológica en aeropuertos y puertos para evitar la llegada de esta enfermedad a su país.

El gobierno del vecino país anunció que “Tras la delicada advertencia de la OMS por el riesgo de transmisión del virus, el Estado venezolano, a través del Ministerio del Poder Popular para la Salud, mantiene fortalecida la vigilancia epidemiológica en puertos y aeropuertos del país, mientras se actualizan los protocolos y el Plan Nacional de Preparación y Respuesta conforme a los lineamientos internacionales”.

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Además, entregan recomendaciones especiales a los ciudadanos que tengan planeado viajar a las zonas afectadas por esta enfermedad, para evitar contagios que afecten su entorno y dejen en riesgo a la población de su país.

Medidas preventivas básicas como evitar el contacto con personas que presenten síntomas relacionadas a este virus, un lavado constante de manos y acudir al médico si se presentan fiebre hemorrágica grave, vómitos y diarrea podría ayudar a prevenir la propagación de esta enfermedad.

Se espera que esta vigilancia epidemiológica se intensifique en la zona de frontera con Norte de Santander, teniendo en cuenta que es uno de los puntos donde más se presenta flujo de viajeros.

La Organización Mundial de la Salud elevó recientemente de ”alto" a “muy alto” el riesgo por brote del ébola en la República Democrática del Congo, donde al menos 204 personas han muerto por esta enfermedad.