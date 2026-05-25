Este lunes son las exequias del exsenador santandereano Tito Rueda

Bucaramanga

Uno de los últimos congresistas santandereanos del siglo XX, Tito Edmundo Rueda Guarín, murió a los 86 años. La velación de quien fuera presidente del senado en 1993 se efectúa en Capillas de la Fe en el Canton Norte. Las exequias serán en la mañana de este lunes 25 de mayo en la catedral castrense Jesucristo Redentor de la capital de la República.

“Se caracterizó en su vida como un servidor público y un liberal de principios los que defendió en su labor política, para el fortalecimiento institucional y desarrollo de la democracia colombiana”, consigna un comunicado del senado de la República.

El congreso recordó que Rueda Guarín fundó el movimiento “Acción Solidaria”. Se graduó como ingeniero civil en 1964 en la Universidad Nacional de Colombia. “Se destacó como director Nacional de Carreteras. Fue gerente de los Ferrocarriles Nacionales. También cofundador de Radio Melodía en el departamento de Santander”.

Uno de sus paisanos, el senador Jaime Durán Barrera dijo haber recibido “con profunda tristeza la noticia del fallecimiento de Tito Edmundo Rueda Guarín. Hoy despido a un gran amigo con quien compartí momentos y una etapa importante de la vida”.

Otra reacción frente a la muerte del exsenador provino de la alcaldía de Zapatoca. “Desde la Administración Municipal lamentamos profundamente el fallecimiento de Tito Rueda Guarín, hijo de nuestra tierra y representante de una familia reconocida del corregimiento La Fuente”.

La administración local recordó que la familia del excongresista salió desde muy temprano de su tierra pudiendo estudiar y hacer empresa en varios lugares de Colombia como la costa Atlántica.