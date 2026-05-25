“En manos del Concejo está cambiar la historia del agua en Barichara”: alcalde Milton Chaparro

El alcalde de Barichara, Milton Chaparro Jiménez, hizo un llamado público a los integrantes de la Comisión de Presupuesto del Concejo Municipal para que den concepto favorable al Proyecto de Acuerdo 017, conocido como el “empréstito por el agua”, con el que la administración busca financiar soluciones para la crisis del servicio en el municipio, que ha presentado problemas de alto riesgo para el consumo.

El mandatario se dirigió directamente al concejal ponente Freddy Quintero Quintanilla y a los cabildantes Carlos Lozano Ballesteros y Sebastián Torres, integrantes de la comisión, para que permitan que la iniciativa sea discutida en plenaria.

“Hoy la comunidad espera no solo debates y diálogos, espera acciones”, afirmó el alcalde, quien insistió en que el municipio necesita avanzar de manera urgente en medidas que garanticen la calidad, cantidad y cobertura del agua para la población.

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Chaparro, recordó que recientemente la comunidad se pronunció exigiendo soluciones frente al problema del agua potable y aseguró que incluso existen dos acciones judiciales en curso, “una acción popular y una tutela”, que evidencian la gravedad de la situación y la necesidad de tomar decisiones inmediatas.

“Les pido a ustedes que entendamos la situación de nuestro municipio, de nuestra comunidad y que podamos entre la administración municipal y la corporación del Concejo Municipal llegar a este acuerdo para la solución que hoy requiere la comunidad de Barichara”, manifestó.

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El mandatario señaló además que durante años distintas administraciones han intentado gestionar recursos ante el Gobierno Nacional y el Gobierno Departamental sin obtener resultados concretos. Según dijo, incluso presidentes de la República han llegado al municipio prometiendo soluciones para el abastecimiento de agua.

“En estos momentos la tarea es nuestra. La tarea es a nivel del Concejo, la administración y nuestra comunidad para empezar a dar pasos con respecto al agua”, expresó Milton Chaparro, quien advirtió que el objetivo inmediato es mejorar por lo menos la calidad del agua que reciben los habitantes.

Los ciudadanos piden soluciones

Por su parte, Daniel Forero Quintanilla, veedor del agua en el municipio, aseguró que la crisis que enfrenta Barichara ya representa un problema de salud pública y de derechos humanos.

“El alineamiento de la voluntad política, de las propuestas técnicas, de la vigilancia de una comunidad empoderada y ahora del ojo de la justicia es lo que nos ayudará a resolver este gravísimo problema”, afirmó.

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Forero advirtió que la situación podría agravarse con la llegada del fenómeno del “súper Niño”, debido a la fragilidad de los sistemas de aprovisionamiento y procesamiento de agua del municipio.

“El pueblo más bonito de Colombia y balconcito del cielo sufre y entra más en riesgo dado el fenómeno del súper Niño que nos amenaza más de la cuenta”, sostuvo el veedor, quien incluso aseguró que la situación pone a la población en una “emergencia manifiesta”.

El veedor, quien ha venido denunciado la situación, hizo un llamado para que las soluciones comiencen a ejecutarse cuanto antes. “Las soluciones deben empezar ahora o nunca por la dignidad de un pueblo”, concluyó.