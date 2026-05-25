Hasta 50% de descuento en impuesto predial para campesinos de Floridablanca

Productores del sector rural de Floridablanca podrán acceder a descuentos de hasta el 50% en el impuesto predial, según lo establecido en el Acuerdo Municipal 039 de 2025.

Cerca de 300 productores ya se benefician actualmente de esta medida, que busca aliviar la carga tributaria de pequeños agricultores del municipio.

Sandra Contreras Moreno, funcionaria de la Secretaría de Hacienda, explicó que los productores deben iniciar el trámite ante la Dirección Técnica de Asistencia Rural, donde se verifica si el predio cumple con las condiciones para acceder al beneficio.

El descuento corresponde a la tarifa diferencial del cinco por mil y debe ser renovado cada cuatro años para mantener el beneficio tributario.

La administración municipal anunció además jornadas de socialización en zonas rurales para explicar los requisitos y el procedimiento a los productores interesados.