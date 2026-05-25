Más de 900 policías blindará el partido de ida entre Real Cartagena y Envigado

La Policía Nacional en Cartagena tiene listo su dispositivo de seguridad para la jornada deportiva correspondiente a la final del Torneo BetPlay-I 2026.

Más de 900 hombres y mujeres blindarán el escenario deportivo, las sedes de los equipos y los recorridos de los mismos antes, durante y después del encuentro futbolístico.

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El dispositivo está organizado en varios anillos de seguridad internos y externos que permitirán tener un control de toda el área de intervención. Además, se contará con drones y el helicóptero Halcón para una mayor vigilancia. Se tendrá controles en las vías aledañas al Estadio Olímpico Jaime Morón León, y se realizarán controles a establecimientos comerciales, en coordinación con la Alcaldía Distrital.

De igual manera, se realizarán patrullajes constantes en los alrededores del estadio y calles periféricas del mismo con binomios montados, reacciones motorizadas y el Grupo de Diálogo y Mantenimiento del Orden.

“La ciudad está lista. Toda la coordinación interinstitucional y el trabajo de la Policía Nacional permitirán desplegar un dispositivo de 900 uniformados en tres etapas: antes, durante y después del partido. De manera adicional, el servicio rutinario en toda la ciudad contará con 3.000 uniformados brindando seguridad ciudadana, no solamente a los asistentes al partido, sino también a todos los cartageneros que, después de 14 años, disfrutarán en los diferentes barrios del espectáculo de una final del fútbol colombiano”, señaló el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.

Asimismo, se instalará un servicio preliminar a partir de las 12:00 pm, con fin de garantizar las condiciones de seguridad de los aficionados. De igual forma, se dispondrá de un Puesto de Mando Unificado con la participación de autoridades, organismos de socorro y organizadores, donde se verificará el dispositivo humano y logístico dispuesto para ambos encuentros.

Recomendaciones:

-Utilizar transporte público.

-Procurar llegar temprano al estadio.

-Tener a la mano el documento de identidad y el ticket digital.

-Mantenerse hidratado.

-Evitar el exceso en el consumo de licor.

-Mantener una actitud tolerante y respetuosa.