A la cárcel mujer que comercializaba contenido sexual de su hija menor de edad con un extranjero

La captura se dio en el barrio La Castellana en Cartagena. // Fiscalía

Los elementos materiales probatorios aportados una fiscal de la Seccional Bolívar permitieron que un juez de control de garantías impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario a una mujer señalada de instrumentalizar a su hija, menor de edad, con fines de explotación sexual.

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Una alerta emitida por la embajada de los Estados Unidos, luego de que en diciembre de 2025 fuera capturado en Medellín (Antioquia) un ciudadano de ese país permitió encontrar en sus dispositivos electrónicos abundante material audiovisual en el que aparece una menor de edad, y que era compartido en redes sociales.

El trabajo coordinado con las autoridades de Estados Unidos evidenció que el extranjero, entre mayo y noviembre de 2025, habría sostenido en Cartagena conversaciones para que la mujer, de 23 años, le compartiera archivos íntimos en los que apareciera la hija, menor de edad, de la procesada.

La mujer, al parecer, aceptó dichas prácticas en, al menos seis ocasiones en las que habría compartido fotografías y videos a cambio de dinero.

En ese sentido y en cumplimiento de una orden judicial, la ahora implicada fue capturada por uniformados de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin) de la Policía Nacional, el pasado 28 de abril en el barrio La Castellana de la capital bolivarense.

La mujer no aceptó ser responsable de los delitos de pornografía con menor de 18 años agravada, acceso carnal abusivo con menor de 14 años, actos sexuales con menor de 14 años y demanda de explotación sexual, que le imputó la Fiscalía.