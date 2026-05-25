Supersalud encuentra largas filas y escasez de medicamentos tras una inspección en Cartagena

Pacientes haciendo filas desde la madrugada, adultos mayores esperando durante horas y usuarios regresando varias veces porque sus medicamentos no aparecen completos. Ese fue el panorama que encontró el Superintendente Nacional de Salud, Daniel Quintero Calle, durante las visitas sorpresa realizadas en dispensarios de medicamentos de la ciudad.

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Durante la jornada, los equipos técnicos verificaron tiempos de entrega, condiciones de atención y reportes de medicamentos pendientes. El recorrido incluyó el punto de dispensación de Audifarma Santa Lucía, operador que presta servicios a los afiliados de la EPS Mutual Ser, que cuenta con más de 249 mil usuarios en la capital de Bolívar.

“Lo que encontramos no puede seguir convirtiéndose en paisaje. Hay personas esperando medicamentos esenciales y familias enteras desgastadas por trámites interminables. Las EPS y los operadores farmacéuticos tienen que responderle a la gente”, aseguró el Superintendente durante el recorrido.

La situación se repite entre los usuarios: pacientes que deben regresar varias veces por una fórmula incompleta, largas jornadas de espera y dificultades en la atención, especialmente para adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

El Superintendente advirtió que estos operativos sorpresa continuarán en distintas regiones del país como parte del #Plan100 y que, de encontrarse irregularidades, podrían iniciarse acciones administrativas.

“No vamos a normalizar que la gente tenga que rogar por un medicamento. Las entidades tienen obligaciones y vamos a hacerlas cumplir”, concluyó Quintero Calle.