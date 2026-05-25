40 auxiliares de Policía culminan su servicio y reciben certificación en Magangué

Bajo el sol cálido de Magangué y entre abrazos que mezclaban orgullo y nostalgia, 40 auxiliares de Policía cerraron un capítulo que marcó sus vidas. El Club Campestre del municipio se convirtió en escenario de despedidas, sonrisas y recuerdos durante la ceremonia académica de licenciamiento, donde cada uniforme representó meses de entrega, disciplina y vocación de servicio al departamento de Bolívar.

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Durante el acto protocolario, los auxiliares recibieron sus certificados de licenciamiento, documento que acredita la culminación satisfactoria de su servicio en la institución. La jornada estuvo acompañada por familiares, compañeros y mandos policiales, quienes exaltaron el compromiso demostrado por estos jóvenes en diferentes municipios del departamento.

Más allá del protocolo, la ceremonia tuvo un ambiente de gratitud y reconocimiento. Luego del acto académico, los asistentes compartieron un almuerzo que permitió estrechar lazos y celebrar el deber cumplido de quienes, desde su rol, contribuyeron al fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana.

“Hoy despedimos a 40 jóvenes que llevaron con honor este uniforme y que dejan una huella de disciplina, responsabilidad y amor por la comunidad. Este licenciamiento no es un adiós, sino el inicio de nuevos caminos construidos sobre valores y experiencias que los acompañarán toda la vida”, expresó el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante Departamento Policía Bolívar.

Por su parte, la auxiliar de Policía María Alejandra De la Hoz Barreto habló en representación de sus compañeros y recordó el significado que tuvo esta experiencia.

“Nos vamos agradecidos por cada enseñanza y por la oportunidad de servir. Aprendimos el valor del compañerismo, del respeto y del compromiso con nuestra gente. Hoy cerramos esta etapa con el corazón lleno de orgullo y esperanza”, manifestó.

La ceremonia dejó imágenes imborrables: certificados sostenidos con emoción, fotografías familiares y el eco de una experiencia que, para estos 40 auxiliares, quedará grabada como una escuela de vida y servicio.