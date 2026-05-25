Acuacar invita al uso responsable del agua ante los ajustes temporales en la distribución
La recomendación busca optimizar el equilibrio del sistema y garantizar un aprovechamiento eficiente durante el periodo de contingencia operativa mientras se avanza en la normalización total del suministro en la ciudad
Ante el ajuste temporal en la distribución del servicio, Aguas de Cartagena hace un llamado a la comunidad a fortalecer las prácticas de ahorro y uso responsable del agua, mediante la adopción de medidas sencillas que contribuyan al aprovechamiento eficiente del recurso:
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* Reducir el tiempo de ducha.
* Cerrar la llave mientras se cepillan los dientes o se enjabonan los platos.
* Utilizar baldes en lugar de mangueras para labores de limpieza.
* Reutilizar agua en actividades domésticas cuando sea posible.
* Usar la lavadora con carga completa.
* Revisar periódicamente posibles fugas en llaves, sanitarios y tuberías.
Asimismo, Aguas de Cartagena recomienda a los usuarios consultar los horarios oficiales del servicio para planificar actividades domésticas como el lavado de ropa, la preparación de alimentos y otras necesidades del hogar.
La empresa recuerda que los barrios y sectores que no se encuentren dentro de la programación establecida no requieren almacenar agua preventivamente. En las zonas sujetas a ajustes temporales, se recomienda utilizar el recurso de manera racional y almacenar únicamente las cantidades necesarias para cubrir las necesidades básicas del hogar.
Igualmente, se invita a la ciudadanía a conservar el agua en recipientes limpios y debidamente tapados para preservar su calidad y evitar riesgos de contaminación.
El uso responsable y solidario del agua es fundamental para contribuir al equilibrio del sistema durante este período y favorecer una distribución más eficiente del recurso en toda la ciudad.
Aguas de Cartagena agradece la comprensión y colaboración de la comunidad durante esta contingencia operativa y reitera que continúa trabajando de manera permanente para optimizar las condiciones del sistema y avanzar en la normalización del servicio.