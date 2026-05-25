Más de 1,8 millones de santandereanos están habilitados para votar en las presidenciales

Elecciones al Congreso. Colombia elegirá al Congreso y a los candidatos presidenciales de diferentes alianzas. (Foto: Sebastian Maya/Long Visual Press/Universal Images Group vía Getty Images) / Long Visual Press

Más 1.861.932 ciudadanos habilitados para votar en Santander durante las elecciones presidenciales de 2026.

Según confirmó la Registraduría Nacional, en Santander están habilitados para votar:

• 948.302 mujeres

• 913.630 hombres

Lea también: Más de 40 mil jurados fueron designados para las elecciones en Santander

Además, para la jornada electoral fueron habilitados:

• 825 puestos de votación habilitados en Santander

•5.690 mesas dispuestas para la jornada electoral

• 40.923 jurados acompañarán el proceso en el departamento

Le recomendamos: “El mayor acto de responsabilidad es reconocer resultados”:Registrador nacional a sectores políticos

La Registraduría también informó que serán designados 40.923 jurados de votación para garantizar el desarrollo de la jornada democrática en Santander.

Por último lea aquí: Registraduría hará revisión nacional del Plan Democracia para garantizar elecciones

Hay que recordar que mañana, martes 25 de mayo, se realizará una reunión nacional del llamado Plan Democracia, encabezada por el registrador nacional, Hernán Penagos.

En el encuentro participarán el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, la Procuraduría y la cúpula militar para revisar las condiciones de seguridad y el traslado del material electoral en todo el país.