Extradición de Zulma Guzmán: delegación del Reino Unido inspeccionó la cárcel El Buen Pastor

Delegación del Reino Unido inspeccionó la cárcel El Buen Pastor de Bogotá. Foto: Jenny Angarita

Justicia

Varias horas duró la inspección realizada por una comisión de la Fiscalía del Reino Unido a la cárcel El Buen Pastor de Bogotá, en medio de los trámites para la extradición de Zulma Guzmán, investigada por su presunta responsabilidad en el caso del envenenamiento de frambuesas con talio, que produjo la muerte de dos menores y afectó a otras dos personas, en hechos ocurridos entre el 5 y el 9 de abril de 2025, en el norte de Bogotá.

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En vehículos blindados ingresó al centro de reclusión de mujeres un funcionario delegado de la Unidad de Extradición del Reino Unido.

La inspección se desarrolló con la participación de dos investigadores de la Fiscalía General de la Nación de Colombia, tres funcionarios de alto nivel del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y directivos de la cárcel.

Zulma Guzmán, presunta responsable de muerte de 2 menores con Talio. Foto tomada de redes sociales Ampliar Zulma Guzmán, presunta responsable de muerte de 2 menores con Talio. Foto tomada de redes sociales Cerrar

Según se conoció, se adelantó una inspección en cada uno de los pabellones del centro de reclusión y se revisaron los niveles de hacinamiento.

Igualmente, se realizó una revisión de las zonas de atención psiquiátrica.

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¿Por qué se realizó la inspección?

La defensa de Zulma Guzmán solicitó que se inspeccionaran las condiciones de la cárcel El Buen Pastor, así como las áreas de atención especializada en salud mental del penal.

También se pidió revisar el pabellón en el que eventualmente sería recluida la mujer, señalada de ser la presunta responsable de la intoxicación con el peligroso metal conocido como talio, esto con el fin de garantizar su seguridad.

En medio de la visita técnica, se verificó la atención médica y psicológica de las mujeres privadas de la libertad.

Caracol Radio intentó obtener una entrevista sobre los resultados de la inspección, pero, teniendo en cuenta la reserva del proceso de Zulma Guzmán, no fue posible.