Fiscal acusa a Zulma Guzmán como asesina serial: nuevo caso de intoxicación involucra a su cuñada

La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, confirmó que se ha encontrado evidencia toxicológica y forense que relaciona a Zulma Guzmán, como una asesina serial. El caso se relaciona con su cuñada identificada como Elvira Restrepo, quien el 25 de enero de 2025, habría sido intoxicada con unos chocolates envenenados con talio.

La mujer fue atendida en la Fundación Santa Fe y ante la gravedad de la lesión, fue trasladada a Estados Unidos donde recibe atención especializada.

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