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17 mar 2026 Actualizado 16:38

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Justicia

Fiscal acusa a Zulma Guzmán como asesina serial: nuevo caso de intoxicación involucra a su cuñada

El caso se relaciona con su cuñada identificada como Elvira Restrepo, quien el 25 de enero de 2025, habría sido intoxicada con unos chocolates envenenados con talio

Zulma Guzmán. Foto: Proporcionada por Jenny Angarita

Zulma Guzmán. Foto: Proporcionada por Jenny Angarita

Jenny Rocio Angarita@JennyAngaritaG

La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, confirmó que se ha encontrado evidencia toxicológica y forense que relaciona a Zulma Guzmán, como una asesina serial. El caso se relaciona con su cuñada identificada como Elvira Restrepo, quien el 25 de enero de 2025, habría sido intoxicada con unos chocolates envenenados con talio.

La mujer fue atendida en la Fundación Santa Fe y ante la gravedad de la lesión, fue trasladada a Estados Unidos donde recibe atención especializada.

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Jenny Rocio Angarita

Jenny Rocio Angarita

Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...

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