¿Cuánto tiempo debería durar en la ducha para ahorrar agua? Acueducto de Bogotá revela la cifra

Ducha y ahorro de dinero y agua, imágenes de referencia. Fotos: Getty Images.

Mucho se ha debatido sobre la cantidad de tiempo que usted debería durar duchándose para ahorrar agua. Así, la sociedad se ha cuestionado cuánto tiempo es suficiente para tomar un baño de forma correcta y no desperdiciar el líquido vital.

Pues bien, el Acueducto de Bogotá (EAAB) reveló la cifra y en Caracol Radio se lo contamos.

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¿Cuánto tiempo es suficiente para tomar una ducha?

El Acueducto reveló en un post en sus redes sociales que tres minutos son más que suficientes para tomar una buena ducha y, al tiempo, no desperdiciar el agua.

La empres explicó que “cada segundo cuenta” a la hora de ducharse y “reducir el tiempo sí hace la diferencia”.

Es de esta forma como la EAAB invitó a la ciudadanía a implementar diversas acciones que son fundamentales para cuidar y ahorrar agua en la ciudad.

Estas son algunas recomendaciones del Acueducto para ahorrar agua

El Acueducto dio una serie de recomendaciones para cuidar y ahorrar agua, enfocándose en algunos métodos para no desperdiciarla en actividades cotidianas del día a día.

Estas son:

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Reduzca los tiempos en la ducha (tres minutos son suficientes) Mantenga la llave cerrada mientras se aplicas shampoo y jabón. No lavar el carro o moto con manguera. Cierre la llave mientras se lava los dientes.

Así lo reveló el Acueducto de Bogotá

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