Casa del Niño inaugura el primer centro de diagnóstico cardiovascular infantil de la región

La atención médica especializada para la infancia del Caribe colombiano marca un hito histórico en materia de salud. La Fundación Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja - Casa del Niño inauguró oficialmente el primer centro de diagnóstico cardiovascular infantil y pediátrico de Cartagena y de la región, una apuesta estructural orientada a blindar el bienestar de los menores de edad.

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La nueva unidad, única en su tipo en la zona norte del país, está diseñada para articular tres componentes diagnósticos de alta complejidad. El primer eje se enfoca en imágenes asociadas a ecocardiografía y electrocardiografía; el segundo abarca pruebas funcionales cardiovasculares con mesas basculantes para el diagnóstico de síncopes y pruebas de esfuerzo orientadas a medir la capacidad física de los pacientes; mientras que el tercer componente incluye monitoreos continuos de presión y funcionamiento cardíaco mediante sistemas de Holter y MAPA.

Esta dotación tecnológica estará respaldada por un equipo interdisciplinario que supera las diez especialidades y subespecialidades médicas, entre las que se destacan profesionales en pediatría, cardiología, nutrición, hemodinamia, cirugía cardiovascular, endocrinología, reumatología, hematología y medicina del deporte. La infraestructura dispone de 10 consultorios adecuados para atender un promedio estimado de entre 100 y 120 pacientes de forma diaria.

Un aspecto central de esta iniciativa es el enfoque preventivo frente a condiciones críticas de salud que pueden poner en riesgo la vida de los niños y adolescentes, muchas de las cuales suelen quedar subdiagnosticadas por la falta de exámenes especializados.

“Lo que se quiere es que los jóvenes cuando realicen sus deportes de alto rendimiento pues tengan la seguridad de tener o de estar en óptimas condiciones cardiovasculares para el ejercicio físico y para la realización de los deportes”, expresó el doctor Luis Alberto Percy, director general del hospital infantil Casa del Niño, al explicar el impacto que tendrá este nuevo servicio en la detección oportuna de anomalías cardíacas y en la protección de los menores que puedan tener alguna condición médica preexistente.

La operación plena del centro iniciará durante la próxima semana, una vez concluyan las labores de calibración e instalación de los equipos de vanguardia.

Las instalaciones prestarán servicio de lunes a viernes en jornada continua de 7:00 a. m. a 5:00 p. m., y los sábados de 7:00 a. m. a 12:00 m..

Aunque tiene su sede en Cartagena, el hospital mantendrá sus puertas abiertas sin distinción para toda la población infantil del departamento de Bolívar y de regiones vecinas como Atlántico, Magdalena, Sucre y Córdoba.