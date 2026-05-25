“Hay desorden en algunas secretarías”: alcaldesa (e) de Tunja

La alcaldesa encargada de Tunja, Maria Paula Jiménez Gómez, mencionó a Caracol Radio que ha solicitado en varias oportunidades información indispensable pero no se ha dado de la manera más oportuna “como lo mencioné en el Concejo de Tunja, hay desorden administrativo, alguna información que no encontramos o que está disponible pero que no está organizada presentando retrasos en la entrega; hay solicitudes que hemos hecho más de una vez y supongo que es por este momento de transición que atraviesa la ciudad pero lo que yo he sido muy clara y enfática es que esa información que se desarrolla y se construye en la ejecución normal, también es información pública y debería estar disponible”.

Añadió: “mediante un ejercicio muy responsable les he dicho, esta información es para organizar la casa y entregarle una información muy clara y coherente a quien sea electo o electa por voto popular en ese corto tiempo que va a tener de ejecución y puede ser muy eficiente para todos los tunjanos”.

La alcaldesa encargada respondió si hay algunos funcionarios que le están haciendo algún tipo de bloqueo institucional “creo que decirlo de manera generalizada no es lo correcto. He tenido inconvenientes con alguna información que he solicitado en múltiples ocasiones que no me ha sido entregada. Esto se da en el marco de poderles solicitar informe y ejecución del Plan de Desarrollo Territorial Conectemos con el mundo, donde se les pidió un formato e instrucciones de cómo diligenciarlo pero actualmente hubo retrasos y vale la pena aclarar que algunas sectoriales son de apoyo administrativo, que no cuenta con metas de plan de desarrollo y que atienden a otras situaciones", finalizó.

También agregó que el Plan de Desarrollo Territorial va en un buen porcentaje de avance pero otras metas se requiere de un plan de choque para cumplir con estos proyectos. La meta es cumplir a cabalidad las labores con apoyo de las secretarías en estos 60 días que quedan como alcaldesa y mejorar la confianza con el equipo, ya que hay actitudes bastante reactivas según lo dicho por la funcionaria.