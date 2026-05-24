Vandalismo en estaciones de Transcaribe: campaña política habría pintado avisos

TransCaribe rechaza vehementemente la vandalización de la infraestructura de las estaciones de parada del sistema, por parte de las campañas políticas a la Presidencia de la República, para la exhibición de afiches y mensajes alusivos a sus candidatos.

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Varias estaciones fueron vandalizadas, presuntamente, por la campaña de un candidato a la Presidencia de la República, pintando la infraestructura de las mismas con mensajes proselitistas. Asimismo, los tótems de señalización de otras estaciones, han sido empapelados con afiches de otra campaña.

Por eso, con el apoyo de la Alcaldía de Cartagena, la gerente Ercilia Barrios Flórez lideró personalmente la actividad de borrado y pintura de estos mensajes, para recuperar la infraestructura de las estaciones.

“Las estaciones y toda la infraestructura de TransCaribe son un patrimonio de todos los cartageneros. Cometer este tipo de actos es vandalizar estos espacios, y afectar el patrimonio de todos. Procedimos a retirar estos mensajes y repintar las estaciones”, indicó la funcionaria.

“Hacemos un llamado a las campañas y a los candidatos a que se abstengan de seguir realizando estas acciones. Si esto se repite, nos veremos avocados a instaurar las correspondientes denuncias penales ante las autoridades correspondientes”, concluyó la gerente.