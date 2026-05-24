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24 may 2026 Actualizado 12:56

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Cartagena

Sicarios ultimaron a mototaxista en el barrio Bicentenario: víctima no tenía antecedentes

Los pistoleros permanecen prófugos de la justicia

Colprensa

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Andrés Vizcaíno Villa

Cartagena
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Sobre las 3:30 de la tarde del sábado 23 de mayo, en la Av. principal del barrio Bicentenario, se presentó el homicidio con arma de fuego de Jhony Daniel De Arco San Juan, de 30 años, oriundo de Cartagena y dedicado al mototaxismo.

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De acuerdo con las primeras versiones recopiladas en el lugar de los hechos, la víctima iba caminando, cuando fue abordado por un sujeto que le disparó en repetidas ocasiones causándole la muerte.

El responsable de este hecho, huyo del lugar en una moto en la que lo esperaba otro delincuente.

La inspección técnica al lugar de los hechos, estuvo a cargo del CTI de la Fiscalía, quiénes en conjunto con investigadores e inteligencia de la Policía, ya se encuentran en la zona, recolectando material probatorio para identificar y capturar a los responsables de este suceso.

El hoy difunto no reporta pasado judicial.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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