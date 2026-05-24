Seis capturados y más de 1.100 bultos de carbón ilegal incautados en el Valle

Un operativo contra la deforestación adelantado en zonas rurales de los municipios de Tuluá y Bugalagrande, Valle, dejó seis personas capturadas y la incautación de más de 1.100 bultos de carbón vegetal.

Durante las intervenciones, las autoridades desmantelaron cinco unidades de producción ilegal de carbón vegetal que operaban sin permisos ambientales. Los capturados deberán responder por los delitos de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales y ecocidio.

El avalúo total de lo incautado supera los 45 millones de pesos. Ampliar El avalúo total de lo incautado supera los 45 millones de pesos. Cerrar

En Tuluá fueron intervenidos tres puntos de producción clandestina, donde se incautaron 600 bultos de carbón vegetal, dos palas metálicas, dos rastrillos metálicos y una motosierra. Según las autoridades, esta actividad ilegal generaba ganancias cercanas a los 40 millones de pesos mensuales.

En zona rural de Bugalagrande fue intervenido otro centro de producción ilegal, donde fueron hallados 500 bultos de carbón vegetal y 583 metros cúbicos de madera. Las investigaciones indican que esta actividad ilícita producía ingresos aproximados de 23 millones de pesos mensuales.

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía, mientras que el material forestal y los elementos incautados quedaron bajo custodia de la CVC. El avalúo total de lo incautado supera los 45 millones de pesos.

El capitán Jorge Iván González, jefe de la Policía de Carabineros Valle, aseguró que estos resultados representan un golpe a las economías ilegales derivadas de la deforestación.