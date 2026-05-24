Proyecto ‘4 en 1′ de Bocagrande y Castillogrande inició nuevo frente de obra

La Alcaldía de Cartagena sigue avanzando hacia una solución definitiva para uno de los problemas que por décadas más ha golpeado a residentes, comerciantes y turistas en Bocagrande y Castillogrande: las inundaciones cada vez que llueve o hay mar de leva.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Y para revisar cómo van los trabajos, el alcalde Dumek Turbay Paz visitó esté sábado nuevamente las obras del megaproyecto de Prevención y Control de Inundaciones, conocido como “4 en 1”, y verificó en terreno el inicio de un nuevo frente de trabajo en inmediaciones del Club Naval, donde ya comenzaron las primeras actividades constructivas de la etapa principal del proyecto.

“Esto era un problema eterno, de toda la vida, administraciones pasaron y nunca hicieron nada por mejorar las inundaciones de Bocagrande y Castillo, pero había que darle frente a esto y por eso el 4 en 1 es la solución definitiva a este problema, era algo que no podíamos darle la espalda y hoy estamos avanzando y demostrando que escuchamos a toda la ciudad con sus problemáticas y enseguida damos solución definitiva para que no ocurran más”, dijo el alcalde Dumek Turbay.

La intervención, liderada por la Secretaría de Infraestructura, contempla una transformación integral del sistema pluvial de esta zona turística y residencial de Cartagena, incluyendo además rehabilitación vial de la avenida Chile, la renovación urbanística de varias plazas y parques como el Coral Gables y el Navas, y el fortalecimiento de la protección costera.

Actualmente, el proyecto registra un avance general acumulado del 2,2 % y genera 94 empleos directos. La Etapa I, correspondiente a actividades preliminares y adecuaciones iniciales, ya alcanza un 96,5 % de ejecución y prácticamente está finalizada. Paralelamente, la Etapa II ya entró en marcha con el inicio de las obras principales del sistema hidráulico subterráneo.

“Lo que era un dolor de cabeza con el agua lluvia y la subida de marea con el agua de la bahía ya no se preocupen, ya estamos trabajando con dos frentes, lo que es en la avenida chile y frente a la base, atacando dos problemas que había tenido la ciudad y hoy le estamos dando solución, esto es realmente lo que hace un gobierno”, expresó el alcalde Dumek Turbay.

Sigue avanzando

En este nuevo frente de obra, ubicado cerca del Club Naval, ya se ejecutaron labores de cerramiento, implementación del Plan de Manejo de Tránsito (PMT) y socialización con residentes, comerciantes y actores del sector. Además, comenzaron las demoliciones del pavimento existente, paso previo a las excavaciones y a la instalación de las tuberías que harán parte del sistema del tanque tormenta, una de las estructuras más importantes contempladas dentro del proyecto.

“Esta es una obra que Cartagena esperó durante muchísimos años. Estamos construyendo una infraestructura moderna y definitiva para que Bocagrande y Castillogrande dejen de inundarse cada vez que llueve fuerte”, expresó el alcalde Dumek Turbay durante el recorrido.

El proyecto “4 en 1” contempla la construcción de nuevos colectores y redes de drenaje pluvial, sistemas de bombeo, captación y conducción de aguas lluvias, así como la instalación de válvulas de retención para mitigar los efectos de las mareas y las lluvias. La intervención también incluye la elevación de vías, rehabilitación de la avenida Chile, modernización de la protección costera y la renovación de andenes y espacio público.

Con esta megaobra, la Alcaldía Mayor de Cartagena sigue apostándole a soluciones estructurales para una ciudad más resiliente y preparada para enfrentar los retos climáticos del futuro.