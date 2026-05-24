Policía de Bolívar incorporó 100 nuevos uniformados: serán enviados a varias poblaciones

Con el propósito de fortalecer la seguridad y garantizar mayor tranquilidad a las comunidades del norte y sur del departamento, la Gobernación de Bolívar, bajo el liderazgo del gobernador Yamil Arana Padauí, gestionó la llegada de nuevos uniformados de la Policía Nacional para reforzar la presencia institucional en municipios priorizados.

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Las medidas hacen parte de las decisiones adoptadas durante los recientes consejos de seguridad liderados por el mandatario departamental, luego de escuchar el llamado de las comunidades frente a situaciones que afectan la convivencia y el orden público en varias subregiones de Bolívar.

En total, serán 100 nuevos policías los que llegarán al departamento para fortalecer las capacidades operativas de la fuerza pública.

El secretario de Seguridad, Manuel Berrío Scaff, confirmó este anunció y resaltó que estas acciones corresponden a una directriz impulsada por Arana Padauí y al trabajo articulado con el Gobierno Nacional y el Ministerio de Defensa.

“El Ministro de Defensa, en articulación con el departamento, permitió traer 100 nuevos policías a Bolívar. Son 50 policías para seis municipios del sur del departamento que hacen parte del Comando de Policía del Magdalena Medio, lo que significa que ninguna estación de Policía va a tener menos de 30 uniformados para responder y defender a la ciudadanía. Los otros 50 serán para el Comando de Policía de Bolívar ”, manifestó Berrío Scaff.

Por su parte el comandante del Departamento de Policía Bolívar, coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, destacó la importancia de este refuerzo institucional.

“La llegada de estos patrulleros de policía representa un fortalecimiento significativo para la seguridad y la convivencia en Bolívar. Su presencia en los municipios y corregimientos nos permitirá incrementar la capacidad de respuesta, acercarnos más a la comunidad y seguir trabajando bajo el compromiso de proteger la vida y garantizar territorios más seguros para todos los bolivarenses”, aseguró el oficial.

La administración departamental reiteró que continuará liderando acciones coordinadas con la fuerza pública para seguir recuperando la tranquilidad en los territorios y responder de manera contundente a las necesidades de seguridad de las comunidades bolivarenses.