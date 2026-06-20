Cayó mototaxista con motocicleta adulterada en la vía Cartagena - Barranquilla

El hombre fue sorprendido por uniformados de Tránsito y Transporte de la Policía Bolívar. La moto quedó incautada y deberá responder ante la Fiscalía por el delito de falsedad marcaria

Los controles de la Policía Nacional en las carreteras del departamento continúan dando resultados. Esta vez, un hombre que se movilizaba en una motocicleta por la vía que comunica a Cartagena con Barranquilla terminó capturado luego de que las autoridades detectaran presuntas irregularidades en los sistemas de identificación del vehículo.

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El procedimiento se llevó a cabo en el kilómetro 19+550 de la Ruta 9006, donde uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte de Bolívar realizaron actividades de registro y verificación. Durante la inspección, los policías evidenciaron que la motocicleta presentaba inconsistencias relacionadas con sus marcas e identificaciones, situación que configuraría el delito de falsedad marcaria.

El capturado, oriundo del municipio de Juan de Acosta, Atlántico, al parecer se desempeñaba como mototaxista. Tras su detención, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que responda por los hechos que se le atribuyen.

La motocicleta involucrada en el caso fue incautada como elemento material probatorio dentro de la investigación.

“El trabajo constante de nuestros uniformados en las vías del departamento permite detectar vehículos que presentan alteraciones en sus sistemas de identificación. Invitamos a los ciudadanos a verificar la legalidad de los automotores antes de adquirirlos y a portar siempre la documentación en regla”, indicó el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

La Policía Nacional reiteró que continuará desarrollando controles en los principales corredores viales del departamento para combatir los delitos que afectan la seguridad y la legalidad en las carreteras.