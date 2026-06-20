Interceptan 5.950 dosis de marihuana que iban rumbo a Cartagena

El estupefaciente, proveniente del Valle del Cauca, era transportado oculto en una caja de cartón dentro de un tractocamión de carga

Un contundente golpe al tráfico de estupefacientes propinó la Policía Nacional en las carreteras del departamento de Bolívar, al frustrar el transporte de un importante cargamento de marihuana que pretendía llegar a la ciudad de Cartagena para su presunta distribución ilegal.

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La acción policial se desarrolló en la vía que comunica a San Onofre con Cartagena, a la altura del kilómetro 62+200 de la ruta 9005, jurisdicción del municipio de Arjona. Allí, uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte de Bolívar realizaron la señal de pare a un tractocamión perteneciente a una empresa transportadora de mercancías, conducido por un hombre de 43 años.

Durante la inspección a la carga, los policías hallaron una caja de cartón que contenía diez paquetes rectangulares con marihuana, equivalentes a más de 5.950 dosis del estupefaciente.

La sustancia fue incautada y puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que asumió las investigaciones para determinar la procedencia exacta del cargamento y establecer la responsabilidad de las personas involucradas en su envío y transporte.

Según las labores investigativas preliminares, la marihuana habría sido enviada desde el departamento del Valle del Cauca y tenía como destino final la ciudad de Cartagena, donde presuntamente sería distribuida para su comercialización ilegal.

“Seguimos intensificando los controles en los corredores viales del departamento para evitar que las organizaciones criminales utilicen nuestras carreteras para transportar sustancias ilícitas. Este resultado demuestra el compromiso de nuestros policías en la lucha frontal contra el narcotráfico y el microtráfico”, manifestó el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

Con este resultado, la Policía Nacional reafirma su compromiso de fortalecer los controles en las principales vías del departamento para contrarrestar el tráfico de drogas y afectar las finanzas de las estructuras criminales dedicadas a esta actividad ilícita.