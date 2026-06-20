Policía intensifica patrullajes y controles en el sur de Bolívar para garantizar elecciones seguras

A pocas horas de que los colombianos acudan a las urnas para elegir al próximo Presidente de la República, la Policía Nacional redobló su presencia en los municipios del sur de Bolívar con patrullajes a pie, actividades de acercamiento comunitario y rigurosos controles preventivos para garantizar que la jornada democrática transcurra en completa tranquilidad tanto en las cabeceras municipales como en las zonas rurales.

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Los uniformados han llegado hasta veredas, corregimientos y sectores de difícil acceso para dialogar con campesinos, finqueros y líderes comunitarios, llevando un mensaje de confianza y seguridad. La presencia policial busca garantizar que todos los ciudadanos puedan ejercer libremente su derecho al voto, sin temor y bajo condiciones de convivencia y orden público.

Estas actividades hacen parte de la estrategia nacional Plan Democracia 2026 “Voto Seguro”, diseñada para proteger el ejercicio democrático, brindar seguridad a los votantes y preservar la tranquilidad en cada rincón del departamento de Bolívar.

A través de patrullajes a pie, registros a personas, controles vehiculares y visitas preventivas en fincas, parcelas y corregimientos, la Policía Nacional fortalece su presencia institucional en el territorio y mantiene un contacto permanente con las comunidades rurales, escuchando sus inquietudes y atendiendo oportunamente cualquier situación que pueda afectar la jornada electoral.

“El compromiso de la Policía Nacional es garantizar que todos los bolivarenses, sin importar si viven en las cabeceras municipales o en las zonas rurales más apartadas, puedan ejercer su derecho al voto en un ambiente seguro, transparente y en paz. Hemos fortalecido nuestra presencia institucional mediante patrullajes, controles y acompañamiento permanente a campesinos, finqueros y comunidad en general para proteger esta importante jornada democrática”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

La Policía Nacional reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar oportunamente cualquier hecho sospechoso o conducta que pueda afectar el normal desarrollo de las elecciones, recordando que la seguridad y la transparencia son una responsabilidad compartida entre las autoridades y la comunidad.