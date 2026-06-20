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20 jun 2026 Actualizado 22:00

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Atraparon armado en Montecristo a presunto delincuente con un revólver sin documentación

Tiene varias anotaciones judiciales por diferentes delitos

Atraparon armado en Montecristo a presunto delincuente con un revólver sin documentación

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Atraparon armado en Montecristo a presunto delincuente con un revólver sin documentación
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Lo que parecía una jornada tranquila en Montecristo terminó con la captura de alias “El Duende”, un hombre conocido por las autoridades y que, según la Policía, acumula varias anotaciones judiciales. Esta vez no logró escapar de los controles realizados por la fuerza pública y fue sorprendido portando un revólver sin los documentos que acreditaran su legalidad.

La acción fue desarrollada de manera conjunta entre uniformados de la Zona de Atención Policial y tropas del Ejército Nacional, quienes adelantaban labores de registro y control en este municipio del sur de Bolívar. Durante el procedimiento, las autoridades hallaron en poder del sospechoso un arma de fuego tipo revólver.

Tras verificar la documentación, los uniformados establecieron que el arma no contaba con los permisos exigidos por la ley para su porte o tenencia, motivo por el cual procedieron a su captura inmediata.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

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