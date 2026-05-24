Hallaron cuerpo sin vida en zona rural de San Jacinto, Bolívar

La violencia sigue generando preocupación en el municipio de San Jacinto. En la tarde del sábado 23 de mayo fue hallado el cadáver de un hombre en una carretera que comunica a esa población con San Juan Nepomuceno, en un hecho que aumenta la alarma entre los habitantes de la subregión montemariana.

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De acuerdo con información conocida preliminarmente, la víctima presentaba signos de violencia y fue encontrada en una zona cubierta de vegetación a un costado de la vía. Fotografías difundidas por medios locales muestran que el hombre vestía pantalón jean azul y camiseta blanca.

Hasta el momento, las autoridades no han logrado establecer la identidad del fallecido debido a que no portaba documentos al momento del hallazgo. Organismos judiciales realizaron la inspección técnica en el sitio y avanzan en las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió este caso.