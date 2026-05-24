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24 may 2026 Actualizado 15:02

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Cartagena

Hallaron cuerpo sin vida en zona rural de San Jacinto, Bolívar

El cadáver tenía signos de violencia

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Andrés Vizcaíno Villa

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La violencia sigue generando preocupación en el municipio de San Jacinto. En la tarde del sábado 23 de mayo fue hallado el cadáver de un hombre en una carretera que comunica a esa población con San Juan Nepomuceno, en un hecho que aumenta la alarma entre los habitantes de la subregión montemariana.

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De acuerdo con información conocida preliminarmente, la víctima presentaba signos de violencia y fue encontrada en una zona cubierta de vegetación a un costado de la vía. Fotografías difundidas por medios locales muestran que el hombre vestía pantalón jean azul y camiseta blanca.

Hasta el momento, las autoridades no han logrado establecer la identidad del fallecido debido a que no portaba documentos al momento del hallazgo. Organismos judiciales realizaron la inspección técnica en el sitio y avanzan en las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió este caso.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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