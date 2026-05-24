Emboscada con drones explosivos en el Catatumbo dejó soldado bolivarense muerto

En desarrollo de operaciones militares de control territorial, tropas del Batallón de Operaciones Terrestres N.° 10, que se encontraban realizando labores de control militar en el sector de Barco La Silla, zona rural del municipio de Tibú, Norte de Santander, fueron atacadas de manera indiscriminada por integrantes del GAO ELN, mediante el empleo de aeronaves no tripuladas acondicionadas con explosivos.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Los hechos se registraron en la madrugada del 24 de mayo, dejando como resultado el asesinato del soldado profesional Aldair Bermúdez Rodríguez, oriundo del municipio de Talaigua Nuevo, Bolívar. Así mismo, siete militares más resultaron heridos.

Los uniformados afectados fueron evacuados en aeronaves de la División de Aviación Asalto Aéreo del Ejército Nacional y de la Fuerza Aeroespacial Colombiana hacia la ciudad de Cúcuta, donde recibirán atención médica especializada en un centro asistencial.

El Ejército Nacional rechazó el empleo de medios y métodos de guerra no convencionales mediante drones acondicionados con explosivos, los cuales generan daños indiscriminados que no solo afectan a la Fuerza Pública, sino que también ponen en riesgo a la población civil.

Estos hechos se presentarían como retaliación a las operaciones militares desarrolladas el día anterior en el sector de La Llana, donde las tropas sostuvieron combates de encuentro contra integrantes de esta estructura armada ilegal, frustrando su accionar criminal en la vía Cúcuta-Tibú, y donde varios integrantes del ELN habrían resultado afectados durante el desarrollo de estas operaciones.

Los restos mortales del bolivarense serán enviados a su natal para darle cristiana sepultura.