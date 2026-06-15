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15 jun 2026 Actualizado 21:40

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Presunto ladrón ingresó a robar una tienda y fue asesinado en Los Caracoles

El suceso, presuntamente, involucró al administrador del establecimiento

Colprensa

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En el barrio Los Caracoles, al interior de un establecimiento comercial, el lunes 15 de junio de 2026, siendo aproximadamente las 3:00 a. m. se presentó el homicidio de una persona de sexo masculino, aún sin identificar, quien falleció en el lugar de los hechos a causa de varias heridas ocasionadas con arma cortocontundente.

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Según manifestaron testigos del sector, el hoy occiso ingresó a una tienda de abarrotes, al parecer, con la intención de cometer un hurto, siendo sorprendido por el administrador del establecimiento.

Presuntamente, el fallecido agredió con un arma cortopunzante al administrador, causándole una herida en una pierna, lo que originó un forcejeo entre ambos.

Como resultado de esta situación, el presunto delincuente sufrió varias heridas que le ocasionaron la muerte en el lugar de los hechos.

La inspección técnica al cadáver, fue realizada por funcionarios del CTI de la Fiscalía General de la Nación.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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