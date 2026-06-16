“Diálogos improbables” llega a los Montes de María para construir paz desde la memoria histórica

Los próximos 23 y 24 de junio de 2026, el municipio de San Juan Nepomuceno será escenario de «Diálogos improbables: en la tierra prometida», un encuentro que reunirá víctimas, liderazgos sociales, comunidades campesinas, firmantes de paz, academia, fuerza pública y ciudadanía en general alrededor de la memoria, la reconciliación y la construcción de paz territorial, en la casa de la cultura de esta región.

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Este proceso, impulsado desde una apuesta ética, pedagógica y restaurativa, busca abrir espacios seguros de escucha y reconocimiento entre actores históricamente separados por el conflicto armado, entendiendo que la memoria no solo permite comprender el pasado, sino también proyectar caminos colectivos hacia la no repetición.

Montes de María representa uno de los territorios más profundamente afectados por las violencias del conflicto armado en Colombia, pero también uno de los mayores ejemplos de resistencia, organización comunitaria y dignidad. Por ello, esta nueva edición de «Diálogos improbables» llega a San Juan Nepomuceno, como un espacio para reconocer las voces de quienes han habitado, resistido y reconstruido el territorio.

Durante las jornadas de trabajo, se desarrollarán conversaciones públicas y ejercicios pedagógicos, así como una exposición documental y fotográfica alrededor de la vida y legado de Jesús María Pérez, líder histórico del campesinado en Montes de María, cuya memoria continúa inspirando procesos de defensa del territorio, de sus comunidades y de su identidad.

Adicionalmente, el encuentro contará con la participación de reconocidas lideresas, líderes sociales, víctimas, firmantes de paz, académicos y representantes institucionales, quienes compartirán reflexiones sobre convivencia territorial e iniciativas futuras a partir de los enfoques diferenciales.

Asimismo, esta iniciativa cuenta con el respaldo de aliados estratégicos, como la Universidad de Cartagena y la Armada Nacional, articulación que fortalece el compromiso institucional y civil con la construcción y sostenibilidad de la paz en el territorio.

Más que un evento, «Diálogos improbables: en la tierra prometida» es una invitación a la sociedad a escuchar, reconocer y dignificar las experiencias de las comunidades de Montes de María, entendiendo que la memoria es un bien público y una herramienta fundamental para la paz.