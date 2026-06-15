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15 jun 2026 Actualizado 18:30

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Varios balazos acabaron con la vida de un hombre en el barrio Chino: homicida está prófugo

El ahora difunto, registra ocho anotaciones judiciales

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En el barrio Chino, transversal 23A, la madrugada del lunes 15 de junio de 2026, siendo aproximadamente las 1:30 a.m. se presentó el homicidio de Blake Fajardo Gómez, de 38 años de edad, natural de Cartagena de ocupación oficios varios, según el informe de la policía metropolitana.

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Testigos del sector manifestaron que se le acercó un sujeto, le disparó en varias ocasiones y huyó del lugar sin ser capturado.

Al occiso le registran ocho anotaciones judiciales por los delitos de homicidio (2014), lesiones personales (2012), amenazas (2011, 2023), tráfico de estupefacientes (2018), porte ilegal de armas (2023), fuga de presos (2021) y violencia intrafamiliar (2023).

Realizaron la inspección técnica a cadáver funcionarios del CTI de la Fiscalía General de la Nación.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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