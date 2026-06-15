Más de 65 mil vehículos movilizados durante el puente festivo por carreteras de Bolívar

Con motivo del puente festivo del “Sagrado Corazón de Jesús”, la Policía Nacional desplegó un amplio dispositivo de seguridad y acompañamiento para garantizar la tranquilidad de propios y visitantes.

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A través de siete (7) áreas de prevención se realizaron controles en los corredores viales, acompañando a los conductores y viajeros.

La estrategia institucional, “No más excusas en la vía”, busca a través del control y la sensibilización prevenir la accidentalidad vial, y aún más en esta época del año, donde se incrementa el tránsito de vehículos.

De acuerdo con cifras entregadas por las autoridades, por las vías del Departamento de Bolívar, transitaron más de 65 mil vehículos, y más de 34 mil personas por la terminal de transportes.

En medio de la acción preventiva, se han aplicado 172 comparendos y se inmovilizaron 114 vehículos.

“Invitamos a todos los conductores y ciudadanos a madrugarle al plan retorno y a respetar las normas de tránsito”.

La Policía Nacional invita a todos los conductores a seguir estas recomendaciones para prevenir accidentes y garantizar un viaje seguro durante este puente festivo:

1. Revisa tu vehículo antes de viajar: Verifica el estado de los frenos, llantas, luces y niveles de aceite y líquido de frenos.

2. Respeta los límites de velocidad: Conduce de manera prudente y evita maniobras peligrosas.

3. No mezcles alcohol y conducción: Si vas a tomar, asigna un conductor designado.

4. Usa el cinturón de seguridad: Es obligatorio para todos los ocupantes del vehículo.

5. Descansa antes de conducir: Evita manejar si estás cansado o con sueño.

6. Mantén la distancia de seguridad: Respeta la distancia con otros vehículos para evitar colisiones.

7. Respeta las señales de tránsito: Cumple con las normas viales y obedece las indicaciones de los agentes de tránsito.

8. Evita distracciones: No uses el celular mientras conduces y mantén la atención en la vía.

9. Revisa el clima y las vías: Infórmate sobre las condiciones climáticas y del estado de las carreteras antes de salir.

10. Documentos en regla: Lleva contigo tu licencia, SOAT, revisión técnico-mecánica y demás documentos al día.