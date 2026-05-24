Capturado alias Cangrejo por presunto robo en el barrio Bocagrande

La Policía Nacional de Colombia en la ciudad de Cartagena, capturó en flagrancia en el barrio de Bocagrande a un hombre de nacionalidad extranjera, cuando pretendía hurtar el bolso de un ciudadano, en la modalidad de raponazo.

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Gracias a la alerta de la víctima, se pudo identificar a lo lejos al responsable del hurto, perseguirlo y capturarlo cuadras más adelante.

Se logró la recuperación de un celular iPhone 16 pro max, dos computadores portátiles marca Lenovo y Mac, unas gafas marca BMW, una gorra deportiva y una cartera con dinero en efectivo, avaluados en catorce millones ochocientos mil pesos ($14.800.000.oo), elementos que fueron entregados a su propietario.

“Con esta captura, la Policía Nacional, continúa mostrando resultados contundentes contra el delito del hurto, como parte de las estrategias del plan “bastión””, afirmó la Subteniente Natalia Santos, Comandante del Cai Laguito.