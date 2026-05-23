¿Pueden inmovilizarle el carro por manejar sin placas? Esto dice el Código Nacional de Tránsito

Carro en Bogotá sin placa, junto a la placa de un vehículo. Fotos: Getty Images y Caracol Radio.

En Colombia, así como en muchos otros lugares del mundo, el incumplimiento de las normas de tránsito acarrea una serie de multas que van desde lo económico, hasta la inmovilización de un vehículo.

Todas estas normas están estipuladas en el Código Nacional de Tránsito Terrestre y varias de estas respectan a el adecuado porte de las placas en los vehículos.

Y es que estas placas son para los carros, camiones, motos, entre otros, como lo es la cédula para los seres humanos, pues es el documento que permite la debida identificación de cada uno. Pasa lo mismo con los automotores.

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Es por ellos que las normas son claras a la hora de hablar de las placas pues, en efecto, circular con estas dañadas, no legibles o directamente sin ellas, puede facilitar la comisión de delitos.

Entonces, ¿me pueden multar por no portar las placas de mi vehículo?

Pues la realidad es que sí, y no solo por no portarlas, sino también por portarlas dañadas o no legibles.

En esa línea, y según las autoridades, estas son las multas y cuánto cuestan.

B03: Sin placas, o sin el permiso vigente expedido por autoridad de tránsito. Valor: $ 337.400

Sin placas, o sin el permiso vigente expedido por autoridad de tránsito. Valor: $ 337.400 B04: Con placas adulteradas. Valor: $ 337.400

Con placas adulteradas. Valor: $ 337.400 B05: Con una sola placa, o sin el permiso vigente expedido por autoridad de tránsito. Valor: $ 337.400

Con una sola placa, o sin el permiso vigente expedido por autoridad de tránsito. Valor: $ 337.400 B06: Con placas falsas. Valor: $ 337.400.

Pero ojo, que no es la única multa. Le contamos.

¿Me puede inmovilizar el vehículo por transitar sin placas?

Sí, y esta es la otra multa, pues aparte de que puede ser económica, en los casos relacionados con las placas, las autoridades de transito le pueden inmovilizar el vehículo.

“Circular sin placas, con placas deterioradas o alteradas no es solo un problema estético, también acarrea una serie de infracciones al Código Nacional de Tránsito Terrestre, junto con la inmovilización del vehículo ”, explicó la Alcaldía de Bogotá en su página web.

¿Cómo puedo evitar ser multado si mi placa se dañó o está deteriorada?

Es sencillo, usted puede acudir a los servicios de tránsito para solicitar el duplicado.

Este es el paso a paso:

Agendar su cita de forma gratuita en www.ventanillamovilidad.com.co

www.ventanillamovilidad.com.co Debe estar a paz y salvo en multas por infracciones a las normas de tránsito.

El SOAT debe estar vigente en la plataforma del RUNT.

Presentar el documento de identidad original.

Presenta el Formulario Único de Solicitud del trámite diligenciado.

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Recuerde, también, que debe entregar las placas de su vehículo deterioradas, partidas o dañadas más no botarlas a la basura. Lo anterior puede “favorecer delitos como el llamado ‘gemeleo de placas’”.

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