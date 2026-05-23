Acuacar hace un llamado a tener prácticas de ahorro y uso responsable del agua

Ante el ajuste temporal en la distribución del servicio, Aguas de Cartagena hace un llamado a la comunidad a fortalecer las prácticas de ahorro y uso responsable del agua, mediante la adopción de medidas sencillas que contribuyan al aprovechamiento eficiente del recurso:

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* Reducir el tiempo de ducha.

* Cerrar la llave mientras se cepillan los dientes o se enjabonan los platos.

* Utilizar baldes en lugar de mangueras para labores de limpieza.

* Reutilizar agua en actividades domésticas cuando sea posible.

* Usar la lavadora con carga completa.

* Revisar periódicamente posibles fugas en llaves, sanitarios y tuberías.

Asimismo, Aguas de Cartagena recomienda a los usuarios consultar los horarios oficiales del servicio para planificar actividades domésticas como el lavado de ropa, la preparación de alimentos y otras necesidades del hogar.

La empresa recuerda que los barrios y sectores que no se encuentren dentro de la programación establecida no requieren almacenar agua preventivamente.

En las zonas sujetas a ajustes temporales, se recomienda utilizar el recurso de manera racional y almacenar únicamente las cantidades necesarias para cubrir las necesidades básicas del hogar.

Igualmente, se invita a la ciudadanía a conservar el agua en recipientes limpios y debidamente tapados para preservar su calidad y evitar riesgos de contaminación.

El uso responsable y solidario del agua es fundamental para contribuir al equilibrio del sistema durante este período y favorecer una distribución más eficiente del recurso en toda la ciudad.

Aguas de Cartagena agradece la comprensión y colaboración de la comunidad durante esta contingencia operativa y reitera que continúa trabajando de manera permanente para optimizar las condiciones del sistema y avanzar en la normalización del servicio.