Iglesia católica llama a grupos armados a que recapaciten en sus acciones violentas en Buenaventura
El pasado 19 de mayo, fueron asesinados dos turistas en una de las playas turísticas de este Distrito Especial del Valle del Cauca.
Un llamado a los grupos al margen de la ley para que recapaciten en sus acciones violentas que no contribuyen a la paz y van en detrimento del progreso de Buenaventura, hizo Diócesis de Buenaventura, al lamentar y rechazar la desaparición forzada, tortura y asesinato de los ciudadanos Alexander Valencia Hernández de 44 años y su hijo Nicolás Valencia Ducuara de 22 años turistas oriundos de Cartago en el Valle, ocurridos en las playas de la Bocana el pasado 19 de mayo.
Al elevar oraciones y solidaridad con las familias de las víctimas, pidiendo al Dios de todo consuelo les fortalezca en tan difícil momento, la iglesia católica hizo el llamado a los grupos al margen de la ley para que recapaciten en sus acciones violentas que no contribuyen a la paz y van en detrimento del progreso de esta región sobre el mar Pacífico.
Pidieron respetar la vida, como don Sagrado de Dios y honrarla en toda su integridad porque nadie tiene derecho de quitarle la vida a otro.
Concejo de Buenaventura
Por su parte, los concejales de este Distrito Especial del Valle, hicieron un llamado a las entidades competentes para que se implementen estrategias articuladas que enfrenten el accionar de los grupos delincuenciales y garanticen mayor presencia institucional en zonas turísticas y sectores priorizados del Distrito.
El concejo de Buenaventura agrego que el Puerto no puede seguir siendo escenario de hechos violentos que enluten a las familias y afecten el desarrollo turístico, social y económico de Buenaventura.
Juan Carlos Díaz
Periodista en Caracol Radio desde 2005. Premios de Periodismo “Gerardo Bedoya” gobernación del Valle...