Iglesia católica llama a grupos armados a que recapaciten en sus acciones violentas en Buenaventura

Un llamado a los grupos al margen de la ley para que recapaciten en sus acciones violentas que no contribuyen a la paz y van en detrimento del progreso de Buenaventura, hizo Diócesis de Buenaventura, al lamentar y rechazar la desaparición forzada, tortura y asesinato de los ciudadanos Alexander Valencia Hernández de 44 años y su hijo Nicolás Valencia Ducuara de 22 años turistas oriundos de Cartago en el Valle, ocurridos en las playas de la Bocana el pasado 19 de mayo.

Al elevar oraciones y solidaridad con las familias de las víctimas, pidiendo al Dios de todo consuelo les fortalezca en tan difícil momento, la iglesia católica hizo el llamado a los grupos al margen de la ley para que recapaciten en sus acciones violentas que no contribuyen a la paz y van en detrimento del progreso de esta región sobre el mar Pacífico.

Pidieron respetar la vida, como don Sagrado de Dios y honrarla en toda su integridad porque nadie tiene derecho de quitarle la vida a otro.

Concejo de Buenaventura

Por su parte, los concejales de este Distrito Especial del Valle, hicieron un llamado a las entidades competentes para que se implementen estrategias articuladas que enfrenten el accionar de los grupos delincuenciales y garanticen mayor presencia institucional en zonas turísticas y sectores priorizados del Distrito.

El concejo de Buenaventura agrego que el Puerto no puede seguir siendo escenario de hechos violentos que enluten a las familias y afecten el desarrollo turístico, social y económico de Buenaventura.