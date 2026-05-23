Guardia Ambiental Colombiana abre convocatoria para voluntariado en Cartagena

La Guardia Ambiental Colombiana informa a la ciudadanía la apertura de su proceso de convocatoria para la vinculación de nuevos miembros a la entidad, con el propósito de fortalecer las acciones de educación, vigilancia y protección ambiental en el Distrito de Cartagena.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La convocatoria está dirigida a:

1. Ciudadanos voluntarios interesados en apoyar las labores de conservación y cultura ambiental.

2. Estudiantes de instituciones educativas, grados 9°, 10° y 11°, que requieran cumplir con el servicio social obligatorio.

3. Estudiantes del SENA de programas técnicos y tecnológicos ambientales, para la realización de prácticas profesionales.

La jornada de inscripción presencial se llevará a cabo el domingo 24 de mayo de 2026 a las 8:00 a.m. en las instalaciones del Colegio Nuestra Señora del Carmen, ubicado en la Avenida Pedro de Heredia, sector Chiquinquirá.

Para mayor información e inscripción anticipada, los interesados pueden comunicarse a través de la línea oficial de WhatsApp: 301 606 8745.

La Guardia Ambiental Colombiana reitera su compromiso con la protección de los recursos naturales, la recuperación de los cuerpos de agua y la promoción de una cultura ciudadana responsable con el ambiente en Cartagena.