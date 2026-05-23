Conozca los precios de la boletería para final entre Real Cartagena y Envigado

Real Cartagena informó que la boletería para el partido de ida de la final del Torneo BetPlay I 2026, que se disputará el próximo lunes 25 de mayo a las 8:00 p.m. frente a Envigado FC en el estadio Jaime Morón, ya se encuentra disponible en periodo de preventa para abonados de los cuadrangulares semifinales.

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Esta etapa estará habilitada hasta el sábado 23 de mayo a las 10:00 a.m. Posteriormente, iniciará la preventa exclusiva para los usuarios de la Tarjeta Débito dale! Real Cartagena, la cual se extenderá hasta las 12:30 p.m. del mismo día.

Una vez finalicen ambas etapas de preventa, se habilitará la venta general de entradas para toda la hinchada y el público en general, con cualquier método de pago.

“Invitamos a toda la afición auriverde a acompañarnos en este momento tan importante. Estamos a 180 minutos de alcanzar el campeonato y acercarnos a ese anhelado ascenso que toda Cartagena sueña. Unidos somos más fuertes y su apoyo será fundamental en este compromiso. Juntos lucharemos por la victoria en este primer partido”, dijo la presidencia del equipo.

A continuación, los precios de la boletería para la final:

. Occidental Alta - $155.000

. Occidental Baja - $115.000

. Oriental- $90.000

. Norte-$20.000

. Sur - $20.000

Los valores no incluyen el costo adicional por servicio de Fanki.