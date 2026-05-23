GEYSO S.A.S. es la nueva empresa autorizada por Veolia para realizar visitas y acuerdos

Veolia informa a la opinión pública que a partir del 22 de mayo del año en curso, la empresa Gestiones y Soluciones S.A.S. (GEYSO S.A.S.), asume la gestión comercial como aliado estratégico y el autorizado en la ciudad de Cartagena.

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Para el desarrollo de las actividades, los gestores de GEYSO S.A.S. se identificarán con la documentación personal y laboral requerida al momento de realizar visitas o contactos con los usuarios que registren obligaciones pendientes de pago.

Los colaboradores están facultados para realizar acuerdos de pago y orientar a los usuarios sobre las opciones de normalización de su cuenta, siempre en el marco de los lineamientos comerciales establecidos por Veolia Aseo Cartagena.

Si usted requiere alguna información adicional sobre el proceso, puede contactarnos a través de nuestros canales de atención al cliente:

Correo:co.servicioalcliente.cartagena@veolia.com

Página Web:www.veolia.com.co/cartagena/

Línea gratuita: 01 8000 950096 (disponible de lunes a viernes de 6:00 a.m. a 8:00 p.m. y sábados de 6:00 a.m. a 2:00 p.m. desde cualquier operador móvil o línea fija).

Oficina Presencial: Ubicada en Barrio Santa Mónica, Calle 31 No. 71-132, Multicentro La Plazuela P.H. Local No. Pb-09.- Horario de atención: De Lunes a Jueves de 8:00 am a 4:30 pm - Viernes de 8:00 am a 3:00 pm - Jornada contínua.

Es importante precisar, que ningún funcionario de GEYSO S.A.S. está autorizado para recibir dineros, todas las obligaciones deben ser canceladas directamente en los puntos de pago y en las entidades de recaudo avaladas por Veolia Aseo Cartagena.