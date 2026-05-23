Educar en la era IA: el reto no es la tecnología, sino cerrar las brechas

Por: Cathrine Erazo

La irrupción de la inteligencia artificial en la vida cotidiana ya transformó la manera de aprender, enseñar y trabajar. Pero para las expertas que participaron en el panel Educar en la era IA durante el Festival del Pensamiento, el verdadero desafío no es tecnológico: es educativo, social y cultural.

La conversación reunió a Claudia Restrepo, Stephanie Lavaux y Laura Flórez, quienes coincidieron en que Colombia aún enfrenta profundas brechas en competencias básicas mientras el mundo avanza a una velocidad inédita.

Claudia Restrepo advirtió que el país no está abordando con suficiente contundencia los cambios que exige la inteligencia artificial y explicó que el principal problema no es aprender a usar herramientas como ChatGPT y Claude sino la falta de competencias lectoescritoras y de pensamiento crítico en los estudiantes.

La rectora insistió además en que la educación no puede separarse del mercado laboral y cuestionó la lentitud de los modelos regulatorios frente a cambios que suceden en tiempo real.

En la misma línea, Stephanie Lavaux aseguró que el mayor problema de las instituciones educativas no es la falta de interés frente a la inteligencia artificial, “El gran pecado de las instituciones de educación superior es la velocidad”, señaló, al explicar que mientras las universidades ajustan programas y currículos, las competencias laborales cambian en cuestión de meses.

Lavaux también defendió la necesidad de construir marcos éticos sin caer en prohibiciones que terminen frenando la innovación educativa.

Uno de los puntos más fuertes del panel fue la preocupación por las desigualdades territoriales. Laura Flórez señaló que el país aún enfrenta enormes dificultades de acceso a conectividad, comprensión lectora y continuidad educativa, especialmente en zonas rurales.

La experta recordó que en varias regiones niños entre primero y quinto de primaria presentan dificultades básicas de lectura y lógica matemática, justamente las capacidades necesarias para aprovechar adecuadamente estas nuevas tecnologías.

El debate también abordó el futuro de los maestros frente a la inteligencia artificial. Lejos de plantear un reemplazo, las panelistas coincidieron en que la tecnología puede liberar a los docentes de tareas repetitivas para convertirlos en mentores, guías y acompañantes del proceso formativo.

Por su parte, Lavaux resaltó “Sapiens”, el sistema de inteligencia artificial desarrollado por UNIMINUTO para acompañar estudiantes en procesos académicos y emocionales mediante agentes conversacionales disponibles las 24 horas. Según explicó, la herramienta ya es usada diariamente por más de 50.000 estudiantes y ha tenido impactos positivos en permanencia estudiantil y apoyo socioemocional.

El panel cerró con una conclusión compartida: la inteligencia artificial ya está transformando la educación y el trabajo, pero el futuro dependerá de la capacidad del país para fortalecer las habilidades humanas, reducir brechas y adaptar el sistema educativo a una nueva realidad que avanza más rápido que cualquier reforma.