“Hay que derrotar el miedo”: el llamado al diálogo y la cohesión desde el periodismo

Por: Sara Alejandra Medellin

¿Para dónde va Colombia? La preocupación constante es la dificultad creciente para construir consensos en un país atravesado por el miedo, las emociones y la polarización política. Alejandro Santos, director de contenidos de Prisa Media, señaló que, aunque las divisiones parecen profundas, la sociedad colombiana sigue compartiendo valores y puntos de encuentro que muchas veces quedan opacados por el ruido político, los discursos populistas y los algoritmos de las redes sociales.

Para Santos, uno de los grandes desafíos del próximo gobierno será recuperar la capacidad de sentarse a dialogar en medio de las diferencias. “Hay que derrotar el miedo”, insiste al advertir que la incertidumbre vuelve más sensibles a las sociedades y puede ser aprovechada por liderazgos que profundizan la división. Aun así, el país puede construir relatos colectivos desde lo común y no desde los intereses particulares.

Alejandro Santos | Foto: Prisa Media Ampliar Alejandro Santos | Foto: Prisa Media Cerrar

Por su parte, Roberto Pombo, director editorial de Prisa Media, afirmó que el problema actual no es necesariamente que existan más mentiras, sino que hoy circulan con mucha mayor velocidad y alcance. En ese contexto, se resalta la importancia de escuchar y comprender al que piensa distinto, más aún en una sociedad en la que el sistema político y digital tiende a convertir la discusión pública en una “federación de intereses individuales” que fragmenta a las personas y dificulta la cohesión social.

Roberto Pombo | Foto: Prisa Media Ampliar Roberto Pombo | Foto: Prisa Media Cerrar

El papel de los medios, las narrativas y la comunicación en tiempos de crisis es relevante. Gustavo Gómez, director de Comunicaciones y Relaciones Institucionales de PRISA Media, aseguró que, aunque antes las personas no tenían tanto acceso a la información y la posibilidad de construir sus propios relatos, ese potencial se está desperdiciando en discursos de odio y confrontación permanente. Para él, el impacto de las ideas depende cada vez más de cómo se cuentan las historias y de la capacidad de replantear a quién se le habla y de qué manera.

Gustavo Gómez | Foto: Prisa Media Ampliar Gustavo Gómez | Foto: Prisa Media Cerrar

Se concluye que Colombia atraviesa un momento decisivo, aunque persiste la preocupación por el futuro del país. A Santos le preocupa que los nuevos liderazgos políticos no estén a la altura histórica de construir acuerdos amplios, mientras Gómez advirtió sobre los riesgos de impulsar transformaciones institucionales desde visiones ideológicas excluyentes. A pesar de ello, la conversación cierra con una esperanza común: el país ha demostrado históricamente capacidad para salir adelante, incluso en medio de sus momentos más difíciles.

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