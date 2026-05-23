Cayó ‘La Reina del Sur’ tras operativos del Ejército Nacional en Bolívar

En un resultado operacional de alto impacto para la seguridad del sur de Bolívar, tropas del Batallón de Selva N.º 48, orgánico de la Décima Novena Brigada del Ejército Nacional, lograron la captura de la presunta cabecilla de la red de apoyo del grupo armado organizado residual, GAO-r, Estructura 37 Martín Caballero, conocida con los alias de Roxxana, la Gorda o la Reina del Sur.

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La captura se produjo en el barrio La Fundidora, del municipio de Santa Rosa del Sur, Bolívar, durante el desarrollo de un puesto de control militar.

Esta fue una acción articulada con el Batallón de Inteligencia Militar y contó con el apoyo del Grupo Investigativo Contra las Organizaciones Criminales de Bucaramanga.

De acuerdo con la información preliminar, alias la Reina del Sur haría parte de una red encargada de brindar apoyo logístico, informático y económico a integrantes de esta estructura armada, facilitando presuntamente su permanencia, movilidad, comunicaciones y sostenimiento criminal en el territorio.

Este resultado representa una afectación directa al componente de apoyo de la Estructura 37 Martín Caballero, lo que debilita los mecanismos clandestinos que permiten a este grupo mantener su capacidad de influencia, intimidación y accionar ilegal contra las comunidades del sur de Bolívar.

La operación refleja el desarrollo sostenido de misiones militares coordinadas e interinstitucionales orientadas a debilitar las capacidades de las organizaciones armadas residuales.

Con esta captura, el Ejército Nacional reafirma su compromiso con la protección de la población civil, la consolidación de la seguridad regional y el fortalecimiento de la presencia institucional en los territorios históricamente afectados por la criminalidad organizada.

La capturada fue puesta a disposición de las autoridades competentes, respetando los procedimientos legales establecidos y las garantías constitucionales correspondientes.

El Ejército Nacional continuará desarrollando operaciones militares coordinadas e interinstitucionales para neutralizar las amenazas que afectan la tranquilidad de los habitantes del sur de Bolívar y cerrar los espacios de acción de las estructuras criminales.