Autopistas del Caribe realiza mantenimiento en sectores viales de Bolívar y Atlántico

En el marco de la Etapa de Reversión, Autopistas del Caribe continúa ejecutando actividades de mantenimiento mayor en puntos estratégicos del corredor Cartagena – Barranquilla, con el propósito de mantener condiciones adecuadas de movilidad y seguridad vial para los usuarios.

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Actualmente, las intervenciones se desarrollan en tres sectores priorizados:

- Glorieta del sector Policarpa y sus ramales: actividades de microfresado.

- Corredor entre Luruaco y Sabanalarga: colocación de capa de rodadura.

- Sector de Gambote: trabajos de parcheo.

La Concesión reitera su compromiso con la atención y conservación del corredor vial durante esta etapa del proyecto.