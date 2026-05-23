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23 may 2026 Actualizado 15:24

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Cartagena

Autopistas del Caribe realiza mantenimiento en sectores viales de Bolívar y Atlántico

El contrato se encuentra en etapa de reversión

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Andrés Vizcaíno Villa

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En el marco de la Etapa de Reversión, Autopistas del Caribe continúa ejecutando actividades de mantenimiento mayor en puntos estratégicos del corredor Cartagena – Barranquilla, con el propósito de mantener condiciones adecuadas de movilidad y seguridad vial para los usuarios.

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Actualmente, las intervenciones se desarrollan en tres sectores priorizados:

- Glorieta del sector Policarpa y sus ramales: actividades de microfresado.

- Corredor entre Luruaco y Sabanalarga: colocación de capa de rodadura.

- Sector de Gambote: trabajos de parcheo.

La Concesión reitera su compromiso con la atención y conservación del corredor vial durante esta etapa del proyecto.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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