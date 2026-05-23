Autopistas del Caribe realiza mantenimiento en sectores viales de Bolívar y Atlántico
El contrato se encuentra en etapa de reversión
En el marco de la Etapa de Reversión, Autopistas del Caribe continúa ejecutando actividades de mantenimiento mayor en puntos estratégicos del corredor Cartagena – Barranquilla, con el propósito de mantener condiciones adecuadas de movilidad y seguridad vial para los usuarios.
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Actualmente, las intervenciones se desarrollan en tres sectores priorizados:
- Glorieta del sector Policarpa y sus ramales: actividades de microfresado.
- Corredor entre Luruaco y Sabanalarga: colocación de capa de rodadura.
- Sector de Gambote: trabajos de parcheo.
La Concesión reitera su compromiso con la atención y conservación del corredor vial durante esta etapa del proyecto.
Andrés Vizcaíno Villa
Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.