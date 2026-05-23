Aeropuerto de Valledupar opera con normalidad tras incidente con helicóptero de Fuerza Aeroespacial

La Aeronáutica Cicil informó que el Aeropuerto Alfonso López Pumarejo de Valledupar opera con normalidad, luego de que tuviera que cerrar preventivamente sus operaciones aéreas durante este viernes.

De acuerdo con la Aerocivil, la contingencia se generó debido a que un helicóptero de la Fuerza Aeroespacial se declaró en emergencia, debido a fallas técnicas, y tuvo que aterrizar en el aeropuerto de Valledupar obstruyendo la pista a 1.300 metros de la cabecera, lo que obligó al cierre preventivo de las operaciones aéreas.

“De inmediato, la Aerocivil, en coordinación con la gerencia del terminal aéreo y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, activó los protocolos de remoción”, explicó la entidad a través de un comunicado.

La Aerocivil también explicó que aunque la aerolínea Avianca ofreció de manera solidaria sus equipos de plataforma, “la condición y el tipo de afectación del helicóptero exigían un equipo técnico especializado (patín de traslado) para evitar daños mayores estructurales. Dado que no existe un equipo de remoción universal aplicable a todo tipo de aeronaves, este equipamiento especial tuvo que ser trasladado desde Barranquilla por la Fuerza Aérea”.

Como consecuencia del cierre temporal, el vuelo comercial de Avianca programado para aterrizar a las 19:30 horas debió aplicar su plan de contingencia y proceder a su aeropuerto alterno, el Ernesto Cortissoz, que sirve a la ciudad de Barranquilla.

La Aerocivil lamenta los inconvenientes causados a los pasajeros y tripulaciones debido a esta medida de fuerza mayor.